Campi da golf immersi nel verde di Magliano | un open day per scoprire lo sport e immergersi nella natura

Sabato 31 maggio, il Golf "Le Oasi di Magliano" aprirà le sue porte per un emozionante open day, offrendo agli appassionati di golf e della natura l'opportunità di scoprire un campo unico nel suo genere. Immerso in un'oasi faunistica, il green di Forlì si presenta come un habitat ideale per oltre 90 specie di uccelli, invitando tutti a vivere una giornata all'insegna dello sport e del benessere naturale.

Sabato 31 maggio si terrà l'open day del Golf "Le Oasi di Magliano". "Forlì ospita uno dei primi campi da golf integrati in un'oasi faunistica in Italia - spiega l'assessore allo Sport del Comune di Forlì Kevin Bravi -. L'Oasi di Magliano, con circa 90 specie diverse di uccelli nidificanti e 200... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Campi da golf immersi nel verde di Magliano: un open day per scoprire lo sport e immergersi nella natura

