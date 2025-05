Camion contro due auto nel tunnel | tre feriti

Un incidente nel tunnel Corvara, tra Pozzuoli e Quarto, ha coinvolto un camion e due auto, causando tre feriti. Questa mattina, intorno alle 7.30, il camion, carico di sabbia, ha perso il controllo, investendo i veicoli in transito. I conducenti hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi sul posto.

Incidente questa mattina nel tunnel Corvara, tra Pozzuoli e Quarto. Intorno alle 7.30, un camion che trasportava sabbia avrebbe perso il controllo finendo contro due auto in transito. Tutti e tre i veicoli sono rimasti danneggiati e i conducenti hanno riportato ferite lievi.

