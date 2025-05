Cambiano le regole per avere una casa Aler anche chi è già proprietario potrà chiederne una | i requisiti per averla

In Lombardia cambiano le regole per l’assegnazione delle case popolari, consentendo anche ai proprietari di richiedere un alloggio Aler. La nuova normativa prevede che per accedere a questa opportunità, la casa di proprietà debba trovarsi a oltre 40 chilometri dal Comune di richiesta e che il reddito Isee non superi i limiti stabiliti. Scopriamo i dettagli e i requisiti necessari per beneficiare di questa misura.

In Lombardia sarà possibile chiedere una casa popolare anche per coloro che ne posseggono già una di proprietà purché questa si trovi a una distanza di almeno 40 chilometri dal Comune nel quale si fa avanza la richiesta e purché il reddito Isee resti all'interno delle soglie già previste per l'edilizia pubblica...

