Calvisano Rugby | Promozione in A1 e Obiettivi Futuri per l' Elite

Il Calvisano Rugby ha celebrato una stagione straordinaria culminata con la promozione in A1. Il presidente Mariano Bandera esprime la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, ma guarda già al futuro, ponendo ambiziosi obiettivi per continuare a crescere nell'elite del rugby. Scopriamo insieme le aspirazioni della società giallonera e le strategie per affrontare le sfide a venire.

Al termine di una stagione brillante il Calvisano ha conquistato la promozione in A1. Il presidente Mariano Bandera ammette la sua soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto, ma spinge subito in avanti lo sguardo e quello di tutta la società giallonera: "Abbiamo raggiunto un obiettivo di grande importanza – racconta Bandera – Siamo siamo molto contenti, ma ora vogliamo consolidarci nella nuova categoria e porre le basi per riportare il Calvisano in Elite. Questa è la casa di un club che ha scritto pagine importanti e noi vogliamo farlo tornare ai livelli che gli competono". Un ritorno al top che è stato programmato dal sodalizio bassaiolo con un “disegno“ ben preciso: "Ci siamo trovati a dover fare i conti con alcune difficoltà che ci hanno indotto a compiere un passo all’indietro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calvisano Rugby: Promozione in A1 e Obiettivi Futuri per l'Elite

