Calendario semifinali playoff Serie A basket 2025 | orari programma tv streaming

L'attesa è finita: Bologna e Milano, da una parte, e Trapani e Brescia, dall'altra, si contenderanno il pass per la finale dei Playoff di Serie A di basket 2025. Dopo un'intensa serie di quarti di finale, in cui la Virtus ha trionfato su Venezia in un emozionante gara 5, ecco il programma, gli orari e le opzioni di streaming per seguire questi scontri decisivi.

Saranno Bologna-Milano e Trapani-Brescia le semifinali dei Playoff della Serie A di basket. Si è conclusa questa sera l’ultima serie dei quarti di finale con la Virtus che ha superato al termine di un’epica gara 5 la Reyer Venezia. Adesso per Bologna ci sarà l’ennesima sfida contro l’Olimpia Milano, ma questa volta le due formazioni, dopo quattro finali consecutive, si affronteranno proprio per un posto nell’ultimo atto del campionato. Milano aveva già staccato il biglietto delle semifinali in gara-4, superando per 3-1 la Dolomiti Energia Trento, ribaltando il fattore campo subito in gara-1 e poi trovando due vittorie al Forum... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario semifinali playoff Serie A basket 2025: orari, programma, tv, streaming

Le notizie più recenti da fonti esterne

Date e orari semifinali playoff Serie C: quando si giocano Audace Cerignola-Pescara e Vicenza-Ternana; Serie B, il tabellone Playoff 2025: calendario partite, la finale sarà Cremonese-Spezia; Playoff LBA, il tabellone: calendario e risultati dei quarti di finale; Come funzionano i playoff di Serie BKT?. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calendario semifinali playoff Serie A basket 2025: orari, programma, tv, streaming - Saranno Bologna-Milano e Trapani-Brescia le semifinali dei Playoff della Serie A di basket. Si è conclusa questa sera l'ultima serie dei quarti di finale ... 🔗Segnala oasport.it

A2 Playoff | Semifinali, stasera Gara 2 Rimini batte Forlì - I Playoff di serie A2 sono cominciati lo scorso 10 maggio, con i quarti di finale (qui calendario gare e risultati): vi partecipano le squadre classificate dal 2° al 7° posto ... 🔗Come scrive pianetabasket.com

Calendario playoff Serie A basket 2025: gli accoppiamenti e il tabellone dai quarti alla finale - Tutto è pronto per l'inizio dei playoff della Serie A di basket 2025! Le prime otto classificate al termine della regular season si sfidano nei quarti di ... 🔗Lo riporta oasport.it

Il PALERMO è in SEMIFINALEEE?? #palermo #seriea #serieb #calcio #football #perte #neiperte