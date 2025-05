Calendario Europei tuffi 2025 oggi | orari mercoledì 26 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi si conclude il Campionato Europeo di tuffi ad Antalya con due emozionanti finali: l'individuale maschile dai tre metri, dove l'Italia confida nelle prestazioni di Giovanni Tocci e Matteo Santoro, e il sincro femminile dalla piattaforma, privo di rappresentanza azzurra. Scopri gli orari e dove seguire le gare in diretta streaming.

Cala il sipario sugli Europei di tuffi ad Antalya. Un’ultima giornata che vede in programma due finali, quella dell’individuale maschile dai tre metri, con l’Italia che punta su Giovanni Tocci e Matteo Santoro; ed il sincro femminile dalla piattaforma, che non vedrà al via coppie azzurre. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TUFFI ALLE 9.00, 14.30 E 16.15 Sicuramente Giovanni Tocci va a caccia del riscatto dopo la delusione dal metro, mentre per Matteo Santoro sarà una gara sicuramente diversa rispetto a quella dell’anno scorso a Belgrado, dove è riuscito a conquistare la medaglia d’argento. Il lotto dei favoriti è davvero amplissimo con presenti il tedesco Moritz Linus Wesemann, il polacco Andrzej Rzeszutek, l’ucraino Kiriil Boliukh e il britannico Matthew Dixon... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari mercoledì 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara

