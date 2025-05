Calendario Europei tuffi 2025 oggi | orari 26 maggio tv streaming italiani in gara

Oggi si conclude l'edizione 2025 degli Europei di tuffi ad Antalya, con due attesissime finali in programma. Gli italiani Giovanni Tocci e Matteo Santoro si preparano a sfidarsi nell'individuale maschile dai tre metri, mentre il sincro femminile dalla piattaforma si svolgerĂ senza coppie azzurre. Scopri gli orari delle gare e come seguire l'evento in tv e streaming.

Cala il sipario sugli Europei di tuffi ad Antalya. Un’ultima giornata che vede in programma due finali, quella dell’individuale maschile dai tre metri, con l’Italia che punta su Giovanni Tocci e Matteo Santoro; ed il sincro femminile dalla piattaforma, che non vedrĂ al via coppie azzurre. Sicuramente Giovanni Tocci va a caccia del riscatto dopo la delusione dal metro, mentre per Matteo Santoro sarĂ una gara sicuramente diversa rispetto a quella dell’anno scorso a Belgrado, dove è riuscito a conquistare la medaglia d’argento. Il lotto dei favoriti è davvero amplissimo con presenti il tedesco Moritz Linus Wesemann, il polacco Andrzej Rzeszutek, l’ucraino Kiriil Boliukh e il britannico Matthew Dixon... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei tuffi 2025 oggi: orari 26 maggio, tv, streaming, italiani in gara

