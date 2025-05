Caleb Followill ko unfortunio per il frontman dei Kings of Leon | tour annullato

Il frontman dei Kings of Leon, Caleb Followill, ha subito un grave infortunio che costringe la band a cancellare tutti i concerti previsti nei festival del Regno Unito e d'Europa per giugno e luglio. Con grande rammarico, il gruppo annuncia la cancellazione degli show, inclusa la partecipazione attesa a Camaiore.

