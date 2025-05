Caldo in aumento ma sul finire del ponte del 2 giugno qualche intoppo in arrivo

Con l'anticiclone che si rafforza sull'Europa centro-meridionale, il Veneto si prepara a vivere giornate di caldo estivo e bel tempo. Tuttavia, verso la fine del ponte del 2 giugno, potrebbero verificarsi alcuni imprevisti. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com illustra i possibili disturbi che interromperanno momentaneamente la stabilità atmosferica.

L’anticiclone è in fase di rinforzo sull’Europa centro-meridionale e favorirà tempo stabile e in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni sul Veneto, con temperature proiettate su valori del tutto estivi. Gli unici disturbi - come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - saranno caratterizzati. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Caldo in aumento, ma sul finire del ponte del 2 giugno qualche intoppo in arrivo

