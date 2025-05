Caldo improvviso fino a 30 e temporali improvvisi | pazzo meteo in Lombardia | le previsioni

L'improvvisa ondata di caldo in Lombardia porta temperature che raggiungono i 30°C, ma non mancano i capricci del meteo. Le previsioni annunciano giornate estive intervallate da temporali improvvisi. A partire da sabato sera, si attende un cambiamento con un fronte freddo in avvicinamento, rendendo il tempo variabile e incerto. Prepariamoci a un weekend caratterizzato da sorprese meteorologiche!

© Ilgiorno.it - Caldo improvviso fino a 30° e temporali improvvisi: "pazzo" meteo in Lombardia: le previsioni

