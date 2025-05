Caldo improvviso fino a 30 e rischio temporali | pazzo meteo in Lombardia Cosa dicono le previsioni

In Lombardia, si prevede un'improvvisa ondata di caldo con temperature che toccheranno i 30 gradi, ma non mancheranno i temporali. Le previsioni annunciano giornate estive alternate a perturbazioni in arrivo. Da sabato sera, il tempo diventerà variabile e domenica si attende un fronte freddo in avvicinamento, portando con sé possibili cambiamenti climatici significativi.

Sulla regione giornate con temperature estive ma attenzione alle perturbazioni di passaggio. Da sabato sera il tempo sarà variabile. Domenica fronte freddo in avvicinamento... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo improvviso fino a 30° e rischio temporali: "pazzo" meteo in Lombardia. Cosa dicono le previsioni

