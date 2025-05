Caldo afoso e temperature oltre la media arriva la svolta meteo | le previsioni

L'estate si fa sentire con un caldo afoso e temperature al di sopra della media. Ma gli esperti annunciano una svolta meteo imminente: le massime potrebbero toccare i 33°C al Nord e persino 36°C in Sardegna entro domenica. Scopri le previsioni dettagliate per oggi e nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – La svolta meteo sta arrivando. E lo farà all'improvviso, con temperature in aumento anche di 10°C, massime fino a 33°C al Nord, punte di 36°C in Sardegna entro domenica. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, mercoledì 28 maggio, e per i giorni a venire che parlano di un .

