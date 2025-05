Calciomercato Verona addio Coppola in estate? Quella big italiana è pronta a fare follie per lui

Il calciomercato del Verona si anima con l'addio di Diego Coppola, conteso da una grande squadra italiana pronta a investire fortemente su di lui. Dopo la cessione di Belahyane alla Lazio, si prospetta un altro importante sacrificio nella rosa gialloblù. Le prossime settimane potrebbero riservare sorprese significative per il club veronese e i suoi tifosi.

Calciomercato Verona, una big italiana sul difensore gialloblu Coppola. Possibile cessione in vista? Secondo quanto riportato da L’Arena, Diego Coppola potrebbe essere il prossimo grande sacrificio del calciomercato Verona dopo la cessione di Belahyane alla Lazio avvenuta nel mercato di gennaio. La Juventus, interessata al giovane difensore già dalla scorsa stagione, avrebbe nuovamente chiesto informazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Verona, addio Coppola in estate? Quella big italiana è pronta a fare follie per lui

