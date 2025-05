Calciomercato Roma il Boca Juniors torna alla carica per Paredes? Le ultime dall’Argentina

Il Boca Juniors torna alla carica per l'acquisto di Leandro Paredes, protagonista inaspettato delle ultime vittorie della Roma contro Milan e Torino. Nonostante il finale di stagione non sia coinciso con la qualificazione in Champions League, il centrocampista ha dimostrato di essere un elemento cruciale. Ecco le ultime novità direttamente dall'Argentina sul futuro del calciatore.

Le vittorie nelle ultime due partite della stagione contro Milan e Torino non hanno permesso alla Roma di centrare la qualificazione in Champions League, ma hanno portato anche la firma di un giocatore che nelle precedenti settimane sembrava un po’ sparito dai radar. In entrambi i match infatti il nome di Leandro Paredes è finito sul tabellino dei marcatori, tornando ad essere protagonista con la maglia giallorossa. Prima di queste due reti, nelle precedenti quattro partite il centrocampista argentino non era nemmeno sceso in campo, ma le ultime due partite da titolare sono la dimostrazione di come Ranieri abbia saputo tenere tutto il gruppo coeso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il Boca Juniors torna alla carica per Paredes? Le ultime dall’Argentina

Milan, si ferma Chukwueze: problemi anche per Bondo. Le ultime in vista della Roma - Il Milan affronta nuove sfide in vista della partita contro la Roma, con Chukwueze fermo ai box e problemi anche per Bondo. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dall’Argentina: il Boca Juniors sogna il Mondiale per Club con Paredes; Daniele De Rossi pronto a tornare in panchina: Fiorentina, Lecce, Wolverhampton e Boca sulle sue tracce; Saelemaekers, Roma in pressing ma Tare lo rivuole; Calciomercato Roma, retroscena Paredes: quanto aveva offerto il Boca Juniors. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mercato Roma, il Boca ci vuole riprovare: pronto l’assalto a Paredes - Il 1° giugno, si aprirà una breve finestra di mercato riservata esclusivamente ai club che parteciperanno al prossimo Mondiale per Club e. gli Xenexeis potrebbero approfittarne subito ... 🔗forzaroma.info scrive

Dall'Argentina, il Boca Juniors sogna Paredes per il Mondiale per Club: la situazione - Dal 1° giugno i club che parteciperanno alla competizione avranno a disposizione una piccola finestra di mercato. Gli Xeneizes monitorano il centrocampista ... 🔗Come scrive ilromanista.eu

Calciomercato Roma News/ Un big in uscita cambia idea: il messaggio sui social - Calciomercato Roma News oggi 26 maggio 2025, Leandro Paredes resta: il messaggio sui social con cui dà appuntamento ai tifosi alla prossima stagione. 🔗Come scrive ilsussidiario.net

FRATTESI E PAREDES: I DESTINI INCROCIATI CHE INFUOCANO IL MERCATO! GUARDA IL VIDEO COMPLETO!