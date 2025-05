Calciomercato Pisa pressing feroce da parte dei nerazzurri per l’attaccante Sanabria Decisione importante

Il Pisa si prepara a una nuova avventura in Serie A, intensificando gli sforzi sul mercato per arricchire la propria rosa. Tra i candidati più discussi spicca l'attaccante Antonio Sanabria, oggetto di un pressing deciso da parte dei nerazzurri. Analizziamo la situazione attuale e le implicazioni di questa mossa strategica per il futuro della squadra.

Calciomercato Pisa, la situazione attuale visto il pressing per Antonio Sanabria. Il punto in casa nerazzurra Il calciomercato Pisa guarda con ambizione alla prossima stagione di Serie A e comincia a muovere i primi passi sul mercato per rinforzare la rosa. Tra i nomi che circolano negli ambienti della dirigenza nerazzurra spicca quello di Antonio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Pisa, pressing feroce da parte dei nerazzurri per l’attaccante Sanabria. Decisione importante

Calciomercato Pisa, pronto un grande colpo offensivo: contatti avviati per Sanabria (Torino). Le ultime - Il Pisa si prepara a dare un forte impulso al proprio attacco con un grande colpo di calciomercato. L'obiettivo della squadra nerazzurra è Antonio Sanabria, attaccante del Torino, per il quale sono già stati avviati i primi contatti. 🔗continua a leggere

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato. Jevsenak in prestito dal Pisa all'Oliveirense - Pisa, 27 gennaio 2025 - Il Pisa ha raggiunto l'accordo per il passaggio in prestito di Zen Jevsenak all'Uniao Desportiva Oliveirense, squadra che milita in Serie B portoghese. L'Oliveirense si ... 🔗Si legge su msn.com

Pisa: tra Serie A e calciomercato, focus su prestiti e riscatti - Il Pisa si prepara per la Serie A, analizzando prestiti e riscatti dei calciatori. Due partite restano prima del calciomercato. In un meraviglioso limbo tra la chiusura di una stagione che ha già ... 🔗Secondo lanazione.it

Calciomercato: Pisa, tanti pretendenti per Beruatto tra cui Bari e Palermo - Il Calciomercato è entrato nel vivo e sono tante ... Tante sono invece le voci sul futuro del terzino sinistro del Pisa, Pietro Beruatto. Tra i vari pretendenti, come Bari e Parma, il Palermo ... 🔗Scrive it.blastingnews.com