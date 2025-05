Calciomercato Parma Bonny rischia di abbandonare i crociati Quella rivale pronta a comprarlo

Il calciomercato del Parma si anima con la possibile partenza di Bonny, accostato a una rivale italiana di peso. L’Inter, attivamente impegnata a rafforzare la rosa in vista del Mondiale per club negli Stati Uniti, sembra avere messo gli occhi sul giovane attaccante crociato. Scopriamo i dettagli dell’operazione e le potenziali conseguenze per il futuro del Parma.

Calciomercato Parma, Bonny fortemente nel mirino di una rivale italiana. Cosa filtra nella giornata di oggi? L’Inter continua a muoversi con decisione sul mercato in vista della prossima stagione e, in particolare, del Mondiale per club che si disputerà negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri stanno intensificando i contatti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Parma, Bonny rischia di abbandonare i crociati. Quella rivale pronta a comprarlo

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato. 🔗continua a leggere

Calciomercato Parma, novità importante su Bonny: si allunga la lista delle squadre interessate. L’indiscrezione - Calciomercato Parma, novità importanti per quanto riguarda l’attaccante Bonny: si allunga la concorrenza Bonny è uno dei gioielli del calciomercato Parma, e secondo quanto riportato sia da La Gazzetta ... 🔗Scrive calcionews24.com

Atalanta-Parma, le pagelle di CM: Maldini, doppio capolavoro, Ondrejka fenomeno! - Atalanta-Parma 2-3 ATALANTA Carnesecchi 6: si supera tra il 24` e il 27` parando di tutto tra Bernabè, Sohm, Bonny e Pellegrino, poi però prende 3 gol. Kossounou. 🔗Come scrive calciomercato.com

Inter, forte interesse per Bonny: la valutazione del Parma è vantaggiosa - Manca l`ultimo step, quello più importante. Il Parma deve cercare di vincere a Bergamo per centrare la salvezza ma potrebbe bastare anche un punto perchè anche le. 🔗Scrive calciomercato.com