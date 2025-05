Calciomercato Milan svolta su Saelemaekers | rossoneri indispettiti dalla Roma

Il calciomercato del Milan si arricchisce di novità riguardo Alexis Saelemaekers, con i rossoneri decisi a valutare la sua permanenza nonostante le insistenze della Roma. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, la situazione si fa interessante e potrebbe influenzare le strategie future del club. Ecco tutti i dettagli su questa possibile svolta.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il Milan pensa alla permanenza di Alexis Saelemaekers.

