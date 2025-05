Calciomercato Milan su Firpo | può arrivare a zero Numeri importanti in Inghilterra

Il Milan punta con decisione su Junior Firpo per rinforzare la sua difesa nel prossimo calciomercato estivo. L'ex giocatore di Betis e Barcellona, attualmente al Leeds United, potrebbe approdare in rossonero a costo zero. Con numeri significativi in Premier League, Firpo si presenta come un'opzione intrigante per migliorare le fasce della squadra milanese.

