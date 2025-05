Calciomercato Milan settimane decisive per Theo Hernández | il punto

Il calciomercato estivo si preannuncia cruciale per il futuro di Theo Hernández al Milan. Tra le varie ipotesi sul suo possibile trasferimento, emerge la possibilità di un incontro con Igli Tare, che potrebbe influenzare le decisioni di mercato. Scopriamo i dettagli e le ultime novità riguardo al futuro del terzino rossonero.

Theo Hernández via dal Milan in questo calciomercato estivo? È un'ipotesi, ma non è l'unica sul piatto. Presto un colloquio con Igli Tare... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, settimane decisive per Theo Hernández: il punto

