Calciomercato Milan Moncada punta De Cuyper | il costo e il retroscena

Il calciomercato estivo si infiamma attorno al Milan, con Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, nuovamente nel mirino. Le voci su un possibile approdo in rossonero si intensificano, soprattutto in un contesto che potrebbe mutare a prescindere dalla presenza di Theo Hernández. Scopriamo costi e retroscena di questa intrigante trattativa.

Maxim De Cuyper, terzino sinistro del Bruges, può tornare in orbita Milan per questo calciomercato estivo. A prescindere da Theo Hernández... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moncada punta De Cuyper: il costo e il retroscena

