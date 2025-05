Calciomercato Lecce Krstovic e quello che sarà il suo futuro all’interno del contesto estivo Quelle big spingono

Il calciomercato del Lecce ha suscitato particolare attenzione attorno a Luka Krstovic, talentuoso centravanti conteso da diverse big italiane ed estere. In un'estate ricca di opportunità, la situazione è in continua evoluzione, con i club pronti a sfruttare ogni possibilità per rinforzare le proprie rose. Scopriamo quali scenari potrebbero delinearsi per l'attaccante nel contesto attuale.

La situazione del calciomercato Lecce si è conclusa nel migliore dei modi, con la squadra che ha raggiunto i suoi obiettivi e consolidato la propria presenza in Serie A. Nel mezzo le prime indiscrezioni di calciomercato,

