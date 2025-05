Calciomercato Juve | ricordi Jorginho e Ismajli? Svelato il futuro dei due ex obiettivi bianconeri Novità in vista dell’estate

Nel calciomercato, due nomi tornano a far parlare di sé: Jorginho e Ardian Ismajli, ex obiettivi della Juventus. Con l'estate alle porte, nuovi aggiornamenti promettono di svelare il futuro di questi giocatori. Scopriamo insieme le ultime novità su questi talenti, che potrebbero influenzare le strategie bianconere.

Calciomercato Juve: ricordi Jorginho e Ismajli? Quale sarà il futuro dei due ex obiettivi bianconeri. Arrivano aggiornamenti importanti per l’estate. Piccolo focus su due ex obiettivi del calciomercato Juve. Stiamo parlando di Jorginho e Ardian Ismajli, rispettivamente centrocampista dell’Arsenal e difensore dell’Empoli: entrambi in passato sono stati accostati al club bianconero. Jorginho, come rivelato da Fabrizio Romano, lascerà l’Arsenal a scadenza di contratto. Il calciatore azzurro ha firmato un contratto triennale con il Flamengo e sarà già a disposizione per il Mondiale per Club. Secondo Nicolò Schira, invece, Ismajli lascerà l’Empoli a parametro zero... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com