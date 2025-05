Calciomercato Juve possibile svolta per il bomber | c’è l’apertura del giocatore al trasferimento! Cosa manca per il colpo estivo

Il calciomercato della Juventus si accende con interessanti sviluppi per l'acquisto di un nuovo bomber. L'attaccante seguito dai bianconeri ha mostrato aperture al trasferimento, alimentando le speranze di un colpo estivo. Scopriamo quali sono gli ultimi aggiornamenti e cosa manca per concretizzare questa operazione a lungo attesa.

Calciomercato Juve, c’è l’apertura del bomber! Cosa manca per il colpo: tutti gli aggiornamenti sull’attaccante seguito dai bianconeri. Il calciomercato Juve continua la caccia ad un nuovo attaccante titolare per la prossima stagione. Come noto, il primo obiettivo è Osimhen. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri c’è sempre il bomber di proprietà del Napoli. Dopo un primo sondaggio a gennaio, i contatti sono proseguiti in maniera positiva: la Juventus avrebbe già incassato la disponibilità del nigeriano. La trattativa con il Napoli, però, è ancora tutta da intavolare... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com