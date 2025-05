Calciomercato Juve | dopo aver raggiunto un accordo per quel big la società ha una speranza per quei due prestiti! Cosa risulta attualmente

Nel vivace scenario del calciomercato, la Juventus ha recentemente trovato un accordo per un grande acquisto e ora punta a finalizzare due potenziali prestiti. La società è al lavoro per rafforzare la rosa e prepararsi al meglio per le sfide future. Scopriamo gli sviluppi attuali e le speranze della Juve in questo mercato estivo.

Calciomercato Juve, la società spera di poter trovare un accordo per per due giocatori in prestito: la situazione attuale. Il calciomercato Juve lavora alacremente non solo per allestire la squadra per la prossima stagione, ma anche per consolidare la squadra che andrà a disputare il prossimo Mondiale per Club. Tra i giocatori che i bianconeri vorrebbero confermare in rosa ci sono Randal Kolo Muani e Renato Veiga. A tal proposito, la redazione di Sky Sport ha fornito degli aggiornamenti che evidenziano come Madama stia spingendo forte per prolungare i due prestiti fino alla fine della kermesse iridata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: dopo aver raggiunto un accordo per quel big, la società ha una speranza per quei due prestiti! Cosa risulta attualmente

