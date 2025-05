Calciomercato Juve cosa succede in attacco? Da Kolo Muani a Vlahovic | svelato il futuro dei due attaccanti Novità

Scopri le ultime novità sul calciomercato Juventus in attacco, con aggiornamenti su Kolo Muani e Vlahovic: cosa cambia in vista della sessione estiva e quale futuro attende i due attaccanti? Tutti i dettagli esclusivi, decisivi per il mercato bianconero.

Calciomercato Juve, cosa succede in attacco in vista della sessione estiva: tutti gli aggiornamenti su Kolo Muani e Vlahovic. Il calciomercato Juve sarà caratterizzato da alcuni cambiamenti soprattutto in attacco. In particolare sono in bilico le posizioni di Vlahovic e Kolo Muani. Il bomber serbo dovrebbe lasciare i bianconeri: su di lui, come riportato da Konur, ci sarebbe il Manhcester United. Per l’attaccante francese c’è la volontà di continuare almeno fino al Mondiale per Clu b e poi entrare in trattativa per tenerlo anche la prossima stagione. A riportarlo è Nicolò Schira. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, cosa succede in attacco? Da Kolo Muani a Vlahovic: svelato il futuro dei due attaccanti. Novità

