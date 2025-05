Calciomercato Juve Balzarini non ha alcun dubbio | I segnali che arrivano sono quelli di una separazione Ha cominciato a guardarsi verso Inghilterra e Spagna

Nel calciomercato, le settimane di attesa si intensificano e i segnali di una possibile separazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus si fanno sempre più concreti. Gianni Balzarini, noto esperto, suggerisce che l'attaccante starebbe guardando con interesse a opportunità in Inghilterra e Spagna. Analizziamo le implicazioni di questa situazione e le prospettive per il futuro del giocatore bianconero.

Calciomercato Juve, le possibilità di un addio sono molto elevate! Balzarini vede quell'attaccante verso Inghilterra e Spagna. Il destino di Dusan Vlahovic sembra sempre più distante da quello della Juve. Lo ha riconosciuto ancora una volta Gianni Balzarini, il quale ha asserito come il numero 9 serbo si stia guardando a opportunità ne LaLiga e in Premier League. CALCIOOMERCATO JUVE BALZARINI – « C'è invece da attendere il nuovo allenatore della Juventus per capire cosa succederà con Dusan Vlahovic. Attualmente, i segnali sono quelli di una separazione, perché, fino a questo momento, la Juventus, Dusan Vlahovic e i suoi agenti non stanno parlando di rinnovo.

