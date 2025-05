Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Gudmundsson? Occhio allo scenario a sorpresa per l’islandese!

L'Inter torna a monitorare Albert Gudmundsson, attaccante islandese che aveva infiammato il calciomercato della scorsa estate. Con la stagione in corso, la dirigenza nerazzurra sembra riesplorare la possibilità di portarlo a Milano, aprendo a nuovi scenari inaspettati. Scopriamo i dettagli di questa potenziale operazione e le motivazioni dietro a questo rinnovato interesse.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Gudmundsson? Occhio allo scenario a sorpresa per l’islandese! I nerazzurri ci ripensano. Il nome più caldo per la scorsa estate del calciomercato Inter è stato senza alcun dubbio quello di Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese alla fine ha lasciato il Genoa ma ha scelto la Fiorentina. Tuttavia, come spiega Il Secolo XIX, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica in estate per lui, approfittando dell’incertezza del club viola sulla cifra per il riscatto. Non mancano, tuttavia, altri estimatori in giro per la Serie A: su tutte l’Atalanta e il Como... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Gudmundsson? Occhio allo scenario a sorpresa per l’islandese!

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, è Leoni il rinforzo per la difesa. Centrocampo? C’è un nome nuovo oltre a Ricci; Tutti pazzi per Allegri: Napoli, Milan e Inter in fila per il ritorno di Max in panchina - Rumor; Inter-Lazio 2-2, Matias Vecino in conferenza; Non solo Bonny, nel Parma c’è un altro obiettivo dell’Inter. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Calciomercato Inter: ritorno di fiamma per Gasiorowski - Seguici su Google News! Autore: Alessandro Salvetti. L'articolo Calciomercato Inter: ritorno di fiamma per Gasiorowski proviene da Metropolitan Magazine. 🔗Scrive msn.com

CALCIOMERCATO INTER/ Ritorno di fiamma per Kostic, Lazaro va al Torino - Calciomercato Inter news, sorpresa Kostic? Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un ritorno di fiamma attorno al nome di Filip Kostic. Il serbo, non è un mistero, piace molto a Simone ... 🔗Come scrive ilsussidiario.net

Inter, ritorno di fiamma con Zirkzee: idea prestito con diritto di riscatto - L’ Inter, impegnata nel finale di stagione, con la possibilità di vincere lo scudetto e con la testa anche già in finale di Champions League, guarda anche futuro mercato. L’attacco dei nerazzurri ... 🔗Lo riporta sportpaper.it

CALCIOMERCATO INTER: CLAMOROSO RITORNO DI FIAMMA PER SAMARDZIC!!! CI STATE PRENDENDO IN GIRO??