Calciomercato Inter portafoglio più pieno | i possibili tre colpi in arrivo

L'Inter si prepara a una finestra di calciomercato ricca di opportunità, con Marotta pronto a puntare su nuovi rinforzi. Dopo aver assicurato due importanti acquisti, i nerazzurri sono pronti a esplorare altre tre mosse strategiche per rafforzare la squadra. Scopriamo insieme quali sono i potenziali colpi in arrivo e come un portafoglio più pieno possa influenzare le scelte dell'Inter.

Calciomercato Inter, Marotta non si ferma: i nerazzurri si preparano per altre mosse di mercato dopo aver definito i primi due colpi. Il Quotidiano Sportivo svela le possibili mosse del calciomercato Inter «L'estate che sta per arrivare sarà la prima, sul mercato, con un portafoglio più pieno rispetto al recente passato. Merito dei risultati europei raggiunti, che hanno riempito le casse con i corposi premi Uefa, nonché di un botteghino che ha registrato diversi sold-out nei grandi appuntamenti, con il picco dei 14,6 milioni di euro di Inter-Barcellona. La squadra, grazie anche a queste entrate e a quelle che arriveranno dal Mondiale per Club, verrà ringiovanita e rafforzata Niente più parametri zero con la carta d'identità un po' ingiallita, spazio a calciatori che possono accrescere il proprio valore nel tempo.

