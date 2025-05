Calciomercato Inter piace Rovella | possibile scambio con Asllani

L'Inter si prepara ad affrontare il calciomercato estivo con strategie intriganti, puntando su Niccolò Rovella come possibile obiettivo. Nel tentativo di rafforzare la squadra, si valuta un interessante scambio con Samuele Asllani. Mentre la finale di Champions League si avvicina, i nerazzurri tessono già le prime trame per il futuro, consapevoli delle sfide che li attendono anche nel periodo post-Mondiale per Club.

L'Inter, in attesa di scoprire come si concluderà la stagione, tramite la sempre più imminente finale di Champions League. Inizia a concentrarsi sul calciomercato estivo che vedrà il club nerazzurro protagonista sia nella breve finestra di mercato pre Mondiale per Club che nei mesi successivi al torneo in programma negli

