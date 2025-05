Calciomercato Inter non solo Luis Henrique e Sucic! Pronto un altro regalo per Inzaghi prima del Mondiale per Club

L'Inter continua a lavorare attivamente sul calciomercato, con l'intenzione di rinforzare la rosa di Simone Inzaghi prima del Mondiale per Club. Oltre a Luis Henrique e Sucic, il club nerazzurro è pronto a fare un ulteriore regalo al suo allenatore, puntando su un obiettivo attualmente sotto i riflettori. Scopriamo insieme le ultime novità e strategie del club milanese.

Calciomercato Inter, non solo Luis Henrique e Sucic! Pronto un altro regalo per Inzaghi prima del Mondiale per Club: ecco di chi si tratta. Tuttosport ha fatto il punto sul calciomercato Inter, svelando quella che è l'idea del club, ovvero quella di regalare a Simone Inzaghi ben 3 rinforzi prima dell'inizio del Mondiale per Club. CALCIOMERCATO INTER – « Inzaghi, soprattutto se porterĂ in dote la Champions (il che lo farebbe entrare di diritto nella storia del club), oltre all'aspetto contrattuale vorrĂ capire quali sono le prospettive di un'Inter che in questi anni sul mercato ha dovuto giocoforza giocare sulla difensiva...

