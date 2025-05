Calciomercato Inter Nicola Zalewski ha le idee chiare

Nel prossimo calciomercato, l'Inter sembra pronta a rinforzarsi con Nicola Zalewski, talentuoso esterno della Roma. Il club nerazzurro è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto, fissato a 6,5 milioni di euro. Nato a Tivoli da genitori polacchi nel gennaio 2002, Zalewski è desideroso di contribuire al progetto interista. Scopriamo le motivazioni e le aspettative legate a questa operazione.

Con ogni probabilità, come ben sappiamo, nella prossima sessione di calciomercato l' Inter riscatterà dalla Roma il cartellino di Nicola Zalewski. Costo fissato dell'operazione 6,5 milioni di euro da versare nelle casse della società giallorossa. Nato a Tivoli da genitori polacchi nel gennaio 2002, l'esterno sinistro – ma destro naturale –

Le notizie più recenti da fonti esterne

