Calciomercato Bologna quale sarà il futuro sui rinnovi? I rossoblu agiranno in questa maniera

In casa Bologna, il calciomercato si prepara a determinare il futuro di alcuni elementi chiave. Con tre giocatori in scadenza di contratto, le prossime decisioni sui rinnovi saranno cruciali per la formazione rossoblu. Scopriamo quali strategie si prospettano e come il club intende muoversi in questo delicato frangente, secondo le ultime indiscrezioni di Resto del Carlino.

Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro sui rinnovi contrattuali in casa rossoblu? La situazione attuale Il calciomercato Bologna si trova a dover prendere decisioni importanti sul futuro di tre giocatori in scadenza di contratto. Come riportato dal Resto del Carlino, i nomi sul tavolo sono quelli di Lorenzo De Silvestri, Charalampos Lykogiannis e Davide Calabria . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, quale sarà il futuro sui rinnovi? I rossoblu agiranno in questa maniera

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

