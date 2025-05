Calciomercato accordo con Bonucci | il motivo dell’arrivo

Leonardo Bonucci è pronto a intraprendere una nuova avventura nel mondo del calcio, passando dalla difesa al ruolo di allenatore. Dopo aver lasciato il suo segno in campo, l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana ha raggiunto un nuovo accordo sorprendente. Scopriamo insieme il motivo di questo importante passo e cosa ci riserva il futuro per Bonucci.

Leonardo Bonucci è pronto ad interprendere la sua carriera da allenatore. Spunta il nuovo accordo a sorpresa: svelato il motivo da Milano Un nuovo accordo per l’ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana. Leonardo Bonucci, attualmente nello staff tecnico della Nazionale Under 20, non vede l’ora di cambiare subito aria per un progetto entusiasmante in Serie A. Calciomercato, accordo con Bonucci: arriva solo in un caso – Lapresse – calciomercato.it Bonucci ha conquistato numerosi successi con la maglia della Juventus diventando protagonista anche ad Euro2020. La sua leadership gli ha permesso di scalare gerarchie partendo dal Bari in coppia con Ranocchia... 🔗 Leggi su Calciomercato.it