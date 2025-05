Calcio | Zaniolo ricostruzioni fantasiose da Roma accuse sgradevoli e ambigue

Nelle sue parole, Zaniolo manifesta delusione e rammarico per le accuse ambigue e le ricostruzioni distorte che ha dovuto affrontare, evidenziando l’importanza di rispettare la verità e la sua figura. In un momento di tensione, il calciatore si apre sulla complessità di una situazione che coinvolge anche il suo passato con la Roma, cercando di fare chiarezza.

Torino, 28 mag. (LaPresse) – “Avevo deciso di non tornare più sugli spiacevoli fatti di lunedì confidando nel rispetto della verità e della mia persona. Tuttavia, negli ultimi giorni mi sono trovato costretto a leggere e ascoltare numerose inesattezze e ricostruzioni fantasiose, anche ad opera di una mia ex squadra, per la quale continuo a provare affetto”. Nicolò Zaniolo torna su quanto accaduto al termine della semifinale Primavera tra Fiorentina e Roma e non lesina attacchi ai giallorossi. “Nel loro comunicato ufficiale, infatti, sono stati riportati episodi e dettagli totalmente privi di fondamento e distanti dalla verità”, scrive il giocatore in una storia su Instagram. 🔗 Leggi su Lapresse.it