Calcio promozione Il Levanto dà fiducia a Borghetti Confermato malgrado la squalifica

Il Levanto Calcio conferma la fiducia a Christian Borghetti, rinnovando il contratto del suo allenatore per la prossima stagione di Promozione. Questo annuncio arriva nonostante la maxi squalifica che lo ha colpito, evidenziando la determinazione del consiglio direttivo di continuare a investire nel suo progetto. La scelta riflette la volontà di stabilità e continuità per il futuro.

La prima mossa del Levanto Calcio è stata la riconferma dell’allenatore della prima squadra Christian Borghetti (nella foto) anche per la prossima stagione di Promozione. Il consiglio direttivo ha deciso all’unanimità di puntare ancora sul tecnico, nonostante la maxi squalifica che l’ha coinvolto. Un segno di stima nei suoi confronti, unita alla convinzione della sua estraneità ai fatti che gli sono stati contestati. "Siamo contenti di aver fatto questa scelta – spiega il ds Raffaele Sassarini – che è dettata non solo dai risultati sportivi, ma anche dalla sintonia che il mister ha saputo creare con il gruppo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio promozione. Il Levanto dà fiducia a Borghetti. Confermato malgrado la squalifica

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio promozione. Il Levanto dà fiducia a Borghetti. Confermato malgrado la squalifica; Dario Levanto sa come si fa: «L’impresa nel 1989 sia di buon auspicio»; Torneo delle Province U14. Terza giornata per La Spezia: i convocati per la gara con Chiavari; Calcio Uisp: Veppo, Comano e Pallerone promossi, via a playoff e playout. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Calcio, Levanto in Promozione 13-05-2019