Calcio giovanile al torneo internazionale ospite d' onore è mister Alberto Zaccheroni

Il torneo internazionale 'Kids Foot', organizzato dalla polisportiva Lugo 1982, si prepara a dare il via a un fine settimana di calcio giovanile all'insegna del talento e del divertimento. Oltre 300 giovani calciatori si sfideranno nei campi dello stadio Muccinelli di Lugo, con l'ospite d'onore mister Alberto Zaccheroni, pronto a ispirare la prossima generazione di campioni.

Saranno oltre 300 i giovani calciatori impegnati nel fine settima nei campi dello stadio Muccinelli di Lugo, dove sabato 31 maggio e domenica 1° giugno torna 'Kids Foot', torneo internazionale di calcio giovanile che organizza la polisportiva Lugo 1982, coinvolgendo società sportive italiane ed. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Calcio giovanile, al torneo internazionale ospite d'onore è mister Alberto Zaccheroni

Calcio giovanile, con la regia del Bakia Cesenatico va in scena la 'Sampdoria Next Generation Cup' - Il prossimo fine settimana, il Bakia Cesenatico ospita la prima edizione della "Sampdoria Next Generation Cup", un entusiasmante torneo di calcio giovanile. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Al via torneo di calcio giovanile “Città di Abano Terme, all'inaugurazione anche Sofia Goggia; 1FamilySport: dal 30 maggio al 2 giugno 80 squadre al Torneo Internazionale di calcio giovanile; Torneo internazionale in ricordo di Davide Nuzzo; PARTITO IL TORNEO INTERNAZIONALE GO CUP…2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calcio giovanile, Giuseppe Collu torna in Gallura per il Torneo Selis - Giuseppe Collu dirigerà la finalissima del Torneo Manlio Selis: il fischietto di Cagliari arbitrerà l’ultimo atto della 28esima edizione della manifestazione internazionale di calcio giovanile under ... 🔗Secondo unionesarda.it

Tag: torneo internazionale calcio giovanile - In campo a Teramo per il terzo Torneo internazionale giovanile da venerdì al 2 giugno. Martiri della Libertà diventerà uno spazio per i piccoli Under 9. Squadra di Serie A, da tutta Europa e dal Seneg ... 🔗Da emmelle.it

1FamilySport: presentata la terza edizione del torneo giovanile con 1.400 atleti di 80 squadre - TERAMO – Si è tenuta presso il Parco della Scienza la presentazione del III Torneo Internazionale di Calcio Giovanile 1FamilySport che si disputerà a Teramo dal 30 maggio al 2 giugno, ... 🔗Riporta ekuonews.it

30^ edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile Città di Abano Terme 2024