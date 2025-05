Calcio ed educazione il Premio Brembo con 500 ragazzi Antonio Percassi | Lasciate giocare i vostri figli

L'evento Premio Brembo ha riunito a Zingonia circa 500 giovani calciatori, tecnici e dirigenti, celebrando la sinergia tra Atalanta e Brembo. Antonio Percassi invita i genitori a lasciare liberi i propri figli di giocare, sottolineando l'importanza della crescita sportiva e dei valori educativi trasmessi dalla pratica calcistica. Questa giornata segna un momento di orgoglio per il vivaio nerazzurro e la comunitĂ bergamasca.

Zingonia. Un appuntamento che rinnova la partnership tra due eccellenze del territorio bergamasco, Atalanta e Brembo, nel segno di quello che storicamente è uno dei piĂą grandi motivi d’orgoglio della societĂ nerazzurra: i propri ragazzi sel vivaio. Erano in circa 500, tecnici, staff e dirigenti compresi, al centro Bortolotti per celebrare il settore giovanile bergamasco nella 7ÂŞ edizione del premio Brembo. Dall’Under 7 all’Under 19, maschile e femminile, piĂą le squadre special, tutte riunite di fronte a Cristina Bombassei, Chief Legacy Officer di Brembo, e allo stato maggiore della societĂ nerazzurra: il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l’amministratore delegato Luca Percassi; il direttore generale corporate Andrea Fabris, il responsabile del settore giovanile Roberto Samaden e il direttore commerciale e marketing Romano Zanforlin... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Calcio ed educazione, il Premio Brembo con 500 ragazzi. Antonio Percassi: “Lasciate giocare i vostri figli”

