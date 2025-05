Calcio e salute Un dribbling alla disabilità

Il progetto "Un dribbling alla disabilità" si presenta come un'importante iniziativa dedicata all'inclusione delle persone con disabilità psicofisica attraverso il calcio. Recentemente svolto al campo di via Casola a Marina di Massa, l'evento ha celebrato un anno di impegno e attività sportiva, dimostrando come la dimensione motoria possa favorire l'integrazione e la socializzazione.

"Un dribbling alla disabilità", un'esperienza nata per favorire l'inclusione di persone con disabilità psicofisica. L'evento si è svolto nei giorni scorsi al campo di via Casola, a Marina di Massa, a conclusione di un percorso portato avanti durante l'anno sportivo. "La dimensione motoria per individui con disabilità è importante fin dai primi anni di vita – spiegano gli operatori della società sportiva dilettantistica ' Meaning Generator ', Chiara Antognoli, Mariano Zaccagna e Giovanna Santi – periodo in cui si strutturano i principali schemi corporei, si sviluppa la coordinazione e il controllo posturale...

