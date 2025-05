calcio e canzoni storia di un binomio quasi perfetto

Il calcio e la musica hanno da sempre intrecciato le loro storie, creando un legame unico e coinvolgente. Mentre la pioggia cadeva e la noia si faceva sentire, ho scoperto un fatto che, pur sembrando irrilevante, ha riacceso in me la curiosità su questo binomio quasi perfetto. In questo articolo, esploreremo come queste due passioni si influenzino e si completino, arricchendo le emozioni degli appassionati.

Il doppio. Ero alla caccia di idee, fuori pioveva e la noia stava avendo il sopravvento su di me, quando sono incappato in una notizia che mi ha spiazzato. In realt√† non √® una notizia, quanto piuttosto un fatto, un fatto che credo sia di totale irrilevanza per chiunque, ma non per me. La ricerca che stavo facendo era riguardo una certa parte della letteratura britannica. Ero partito da lontano, dalla Russia, cercando come spesso faccio notizie riguardo nuove pubblicazioni di Eduard Limonov, autore eccentrico e per certi versi genialoide scomparso durante i mesi del Covid, ma non per Covid. Avevo scoperto che in effetti era appena uscito un suo nuovo libro, credo una raccolta di scritti assemblati qui in Italia, titolo: Ideario di un figlio di puttana... 🔗 Leggi su 361magazine.com