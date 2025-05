Calcio | Conference League trionfa Chelsea 4-1 al Betis

Il Chelsea conquista la vittoria nella finale di Conference League a Breslavia, superando il Betis Siviglia con un convincente 4-1 in rimonta. La squadra di Enzo Maresca dimostra carattere e determinazione, portando a casa un prestigioso trionfo europeo.

Torino, 28 mag. (LaPresse) – Il Chelsea ha vinto la Conference League. La formazione di Enzo Maresca ha superato nella finale di Breslavia il Betis Siviglia. I londinesi si sono imposti 4-1 in rimonta. Gli spagnoli passano in vantaggio al 9? con Ezzalzouli. Nella ripresa pareggia i conti Enzo Fernandez (65?) e Jackson (70?) firma il sorpasso. Nel finale vanno a segno Sancho (83?) e Caicedo (91?). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Conference League, trionfa Chelsea, 4-1 al Betis

La vittoria finale della Conference League insieme a James sarebbe “roba che sogni”, dice Colwill - Levi Colwill, difensore del Chelsea, esprime la sua aspirazione a vincere la Conference League, sottolineando l'importanza di completare il set di trofei del club. 🔗continua a leggere

