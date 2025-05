Calcio clamoroso a Firenze | Palladino si dimette

Clamoroso colpo di scena a Firenze: Raffaele Palladino ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Fiorentina dopo appena un anno. La società viola è in trattative per cercare di convincerlo a rimanere, aprendo la porta a un potenziale cambio di panchina inaspettato. La situazione, in continua evoluzione, tiene con il fiato sospeso i tifosi e gli addetti ai lavori.

Roma, 28 mag. (askanews) – Le strade della Fiorentina e di Raffaele Palladino potrebbero separarsi, dopo un solo anno insieme. L’allenatore viola, infatti, avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. La societĂ , intanto, è al lavoro per convincerlo a restare. Sarebbe un cambio di panchina improvviso, dopo la stagione chiusa al sesto posto (con annessa qualificazione al fotofinish in Conference) e una semifinale di Conference League raggiunta. Palladino, tra l’altro, aveva prolungato il proprio contratto da poco: lo scorso 7 maggio la Fiorentina aveva comunicato di aver esercitato l’opzione (in favore del club) per l’estensione fino al 2027. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

