Calci e pugni per rapinare passanti nel centro storico | via al processo per 4 giovanissimi

Un brutale episodio di violenza ha scosso il centro storico, dove quattro adolescenti sono accusati di aver aggredito e rapinato passanti in poche ore, tra cui una coppia di anziani turisti e un giovane studente. Con calci e pugni, sono riusciti a infliggere gravi ferite, portando il caso in tribunale, mentre la comunità chiede giustizia e maggiore sicurezza.

In pochissime ore, lo scorso 9 ottobre, avrebbero aggredito violentemente, con calci e pugni, e derubato una coppia di anziani turisti, uno studente di Giurisprudenza che era finito in ospedale con 40 giorni di prognosi ed¬†altri tre giovani: per quattro¬†adolescenti, due ragazzi e due ragazze -... 🔗 Leggi su Palermotoday.it ¬© Palermotoday.it - Calci e pugni per rapinare passanti nel centro storico: via al processo per 4 giovanissimi

