Cala Violina a numero chiuso Non più di 700 persone al giorno Ci saranno bagnino e steward

Cala Violina, una delle spiagge più belle d'Italia, introduce un numero chiuso per garantire la sua salvaguardia. A partire dal primo giugno, l'accesso sarà limitato a 700 persone al giorno, con la presenza di bagnini e steward per assicurare un'esperienza sicura e piacevole. Questo esperimento mira a preservare la bellezza naturale dell'area, avviando così la stagione estiva in Maremma con attenzione e rispetto.

SCARLINO Un esperimento che ha centrato l’obiettivo: salvaguardare una delle più belle spiagge d’Italia. Il " numero chiuso " per calpestare la spiaggia "che suona" e immergersi nella sua acqua turchese torna dal primo di giugno, la data che in Maremma significa il via definitivo alla stagione del mare. Dalla mezzanotte di domani infatti sarà possibile prenotare l’accesso a Cala Violina, la splendida e conosciutissima spiaggia che si trova tra Scarlino e Castiglione. E anche per l’estate 2025 la spiaggia sarà regolamentata con un numero massimo di 700 presenze giornaliere nella fascia oraria compresa tra le 8... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cala Violina a numero chiuso. Non più di 700 persone al giorno. Ci saranno bagnino e steward

