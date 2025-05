Cala Materdomini | flop anche il secondo bando Ora la manutenzione alla Multiservizi

Cala Materdomini continua a rimanere senza gestore, con il secondo bando andato deserto. L'unico operatore candidato, un'ATI con capofila brindisina, non ha soddisfatto i requisiti necessari per l'aggiudicazione dell'appalto. Ora, la manutenzione passerĂ nelle mani della multiservizi, mentre si prospettano nuove sfide per il futuro del compendio.

BRINDISI – Non si riesce a trovare un gestore per il compendio di Cala Materdomini. Anche il secondo bando si è rivelato un flop. L'unico operatore candidato, un'Ati con capofila una societĂ brindisina, non aveva i requisiti per l'aggiudicazione dell'appalto. L'ennesima fumata nera è stata... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Cala Materdomini: flop anche il secondo bando. "Ora la manutenzione alla Multiservizi"

