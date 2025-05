Caivano Zangrillo | Riqualificazione alloggi mostra impegno del governo

L'articolo esplora l'impegno del governo nella riqualificazione degli alloggi a Caivano, illustrando gli sforzi volti a ripristinare la legalità nella comunità. Le dichiarazioni di Zangrillo evidenziano l'importanza di restituire dignità e sicurezza ai cittadini, aprendo la strada a un futuro migliore per il territorio e i suoi abitanti.

«Avevamo la necessità innanzitutto di riportare un regime di legalità in questo territorio e quindi adesso il nostro impegno è anche quello di restituire alla.

