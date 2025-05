Il settore del caffè attraversa una crisi senza precedenti, con un incremento vertiginoso dei prezzi delle materie prime che raggiunge il 90% su base annua. Oltre al drammatico aumento dei costi, le difficoltà nel reperire le varietà tradizionali accentuano la situazione critica. L'Istituto Espresso Italiano lancia un grido d'allarme, evidenziando le gravi sfide che il mercato deve affrontare.

Il settore del caffè si trova a dover fare i conti con una crisi senza precedenti, con un aumento dei prezzi delle materie prime fino al 90% su base annua. Inoltre, il mercato si trova in difficoltà nel reperire le varietà tradizionali. A dare l’allarme è stato l’Istituto Espresso Italiano, chiedendo una convocazione immediata di . L'articolo Caffè, settore in crisi: prezzi alle stelle per le materie prime. 🔗 Leggi su Dailynews24.it