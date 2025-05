Cade in mountain bike uomo di 77 anni | interviene il soccorso alpino e l’elicottero da Como

Martedì 27 maggio 2025, un uomo di 77 anni è caduto in mountain bike nella zona di Cascina Colagro, richiedendo l'intervento del Soccorso alpino lariano. I tecnici, attivati dalla centrale operativa di Soreu dei Laghi, hanno ricevuto assistenza anche da un elicottero proveniente da Como. L'operazione di recupero è avvenuta nel primo pomeriggio, evidenziando l'importanza della prontezza nei soccorsi in montagna.

ntervento nel primo pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio 2025, per i tecnici del Soccorso alpino lariano. L'attivazione da parte della centrale operativa di Soreu dei Laghi riguardava il recupero di un uomo di 77 anni, caduto mentre era in sella alla sua mountain bike in zona Cascina Colagro...

