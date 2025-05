Cade e batte la testa mentre sta giocando bimbo all' ospedale

Attimi di apprensione a Monticelli mercoledì 28 maggio, quando un bimbo di otto anni è caduto giocando nella piazzetta davanti alla scuola materna, battendo la testa. Il piccolo, in compagnia di amici, è inciampato mentre giocavano attorno a una statua. Subito soccorso, il bambino è stato portato in ospedale per accertamenti, suscitando preoccupazione tra i genitori e gli educatori presenti.

Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di mercoledì 28 maggio per un bimbo di otto anni, caduto nella piazzetta davanti alla scuola materna di Monticelli. Il piccolo, in compagnia di alcuni amichetti, stava giocando intorno ad una statua quando è inciampato e ha battuto la testa.

