Cadavere nel Tevere è di una donna africana

Un tragico ritrovamento ha scosso Fiumicino: il cadavere di una donna africana, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto nel Tevere. L’allerta è scattata martedì 27 maggio intorno alle 21, con i carabinieri prontamente intervenuti sul luogo per avviare le indagini. Le autorità stanno cercando di fare luce sulle circostanze della morte e sull'identità della vittima.

Fiumicino – Il cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato nel Tevere a Fiumicino, all'altezza di via Pal Grande. Il corpo è stato avvistato nelle acque del fiume nella serata di martedì 27 maggio, intorno alle 21. Tempestivo l'intervento dei carabinieri della compagnia di Ostia e della stazione di Fiumicino, che hanno subito avviato le operazioni di recupero e i primi rilievi investigativi. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di una persona di origine africana, ma la mancanza di documenti rende complicata l'identificazione. Il corpo si trova attualmente presso l'Istituto di Medicina Legale del Verano a Roma, su disposizione della magistratura, per consentire l'autopsia e altri accertamenti utili a stabilire le cause della morte e l'identità della vittima.