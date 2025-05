Cacciano contro Lepore | La lunga lontananza dai partiti gioca un brutto scherzo ha preso fischi per fiaschi

In un contesto politico complesso, Cosimo Lepore sembra aver sottovalutato le dinamiche locali, ricevendo critiche per la sua lontananza dai veri partiti. Questo episodio, che ha attirato l'attenzione del segretario del Partito Democratico Giovanni C., ci offre uno spunto di riflessione sulle sfide affrontate dai candidati nelle elezioni del comune sannita. Un'analisi dei dati amministrativi rivela le insidie di una disconnessione dalla realtà politica.

Tempo di lettura: < 1 minuto La lunga lontananza dai partiti, quelli veri e non tarocchi ripieghi di contrada, deve aver giocato un brutto scherzo a Cosimo Lepore nella lettura dei dati amministrativi dell’unico comune al voto nel Sannio. – l’affondo del segretario del Partito Democratico Giovanni Cacciano. “A Sant’Angelo a Cupolo competevano per l’amministrazione tre liste tipicamente civiche, come da prassi per i piccoli comuni mono turno. Non risulta che il neo sindaco sia iscritto ad alcun partito, lo stesso dicasi per i due candidati sindaci sconfitti. Tuttavia, sono certamente iscritti e militanti del Partito Democratico tre degli otto consiglieri comunali della neo maggioranza, a partire dal segretario del PD locale, Fabrizio D’Orta, primo assoluto per consensi individuali tra tutte le compagini in gioco, ed i consiglieri Sissy Botticella e Flaviano Barricella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it